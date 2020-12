La ragazza del Roger Racing Team ha condotto la sua Ford Fiesta per due volte in Top5 in ERC3, con un grande debutto al Rally di Roma Capitale affiancata da Ivett Notheisz e dimostrando il suo potenziale per un ritorno in pompa magna nel 2021.



“E' stata una stagione entusiasmante e siamo felicissimi di aver chiuso in Top10 alla prima esperienza nell'ERC - ha detto la Vogel - Vogliamo tornare l'anno prossimo".



Le tre gare del 2020 sono state le prime per lei a livello europeo, con un 7° posto finale in ERC3 da registrare.



Le altre tre ragazze presenti sono state Emma Falcón, Rachele Somaschini ed Ekaterina Stratieva.