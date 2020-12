Chi è andato sul podio ha ricevuto dei voucher per i carburanti da gara P1 XR5 come soluzione per ridurre i costi.



Sia per ERC1 che per ERC2, al primo sono andati 150 litri di benzina, 100 al secondo e 50 al terzo.



Ecco tutti quelli che hanno beneficiato dell'iniziativa P1 Racing Fuels Podium Challenge.



RALLY DI ROMA CAPITALE



ERC1:

1 Alexey Lukyanuk (RUS)/Dmitry Eremeev (RUS) Citroën C3 R5

2 Giandomenico Basso (ITA)/Lorenzo Granai (ITA) Volkswagen Polo GTI R5

3 Oliver Solberg (SWE)/Aaron Johnston (IRL) Volkswagen Polo GTI R5



ERC2:

1 Zelindo Melegari (ITA)/Corrado Bonato (ITA) Subaru Impreza STI

2 Andrea Mabellini (ITA)/Nicola Arena (ITA) Abarth 124 rally

3 Petr Nešetřil (CZE)/Jiří Černoch (CZE) Porsche 997 GT3



RALLY LIEPĀJA



ERC1:

1 Oliver Solberg (SWE)/Aaron Johnston (IRL) Volkswagen Polo GTI R5

2 Mads Østberg (NOR)/Torstein Eriksen (NOR) Citroën C3 R5

3 Alexey Lukyanuk (RUS)/Dmitry Eremeev (RUS) Citroën C3 R5



ERC2:

1 Tibor Érdi Jr (HUN)/Szabolcs Kovács (HUN) Mitsubishi Lancer Evolution X

2 Ainārs Igaveņš (LVA)/Ralfs Igaveņš (LVA) Mitsubishi Lancer Evolution X

3 Dmitry Feofanov (LVA)/Normunds Koskins (LVA) Mitsubishi Lancer Evolution X



RALLY FAFE MONTELONGO



ERC1:

1 Alexey Lukyanuk (RUS)/Dmitry Eremeev (RUS) Citroën C3 R5

2 Yoann Bonato (FRA)/Benjamin Boulloud (FRA) Citroën C3 R5

3 Iván Ares (ESP)/David Vázquez (ESP) Hyundai i20 R5



ERC2:

1 Tibor Érdi Jr (HUN)/Zoltán Csökő (HUN) Mitsubishi Lancer Evolution X

2 Andrea Mabellini (ITA)/Nicola Arena (ITA) Abarth 124 rally

3 Dmitry Feofanov (LVA)/Normunds Koskins (LVA) Mitsubishi Lancer Evolution X



RALLY HUNGARY



ERC1:

1 Andreas Mikkelsen (NOR)/Ola Fløene (NOR) Škoda Fabia Rally2 Evo

2 Grégoire Munster (LUX)/Louis Louka (BEL) Hyundai i20 R5

3 Efrén Llarena (ESP)/Sara Fernández (ESP) Citroën C3 R5



ERC2:

1 Tibor Érdi Jr (HUN)/Zoltán Csökő (HUN) Mitsubishi Lancer Evolution X

2 Zelindo Melegari (ITA)/Manuel Fenoli (ITA) Subaru Impreza STI

3 Andrea Mabellini (ITA)/Nicoló Gonella (ITA) Abarth 124 rally



RALLY ISLAS CANARIAS



ERC1:

1 Adrien Fourmaux (FRA)/Renaud Jamoul (BEL) Ford Fiesta R5 MkII

2 Yoann Bonato (FRA)/Benjamin Boulloud (FRA) Citroën C3 R5

3 Iván Ares (ESP)/David Vázquez (ESP) Hyundai i20 R5



ERC2:

1 Tibor Érdi Jr (HUN)/Zoltán Csökö (HUN) Mitsubishi Lancer Evolution X

2 Dariusz Poloński (POL)/Łukasz Sitek (POL) Abarth 124 rally

3 Andrea Mabellini (ITA)/Nicoló Gonella (ITA) Abarth 124 rally