Il FIA European Rally Championship partirà con il 55th Azores Rallye che sarà più veloce, sicuro e verde come dicono gli organizzatori dell'evento del 6-8 maggio.

Tramite l'applicazione Sportity, disponibile per iOs e Android, si può accedere a tutte le informazioni dell'evento, alle regole e protocolli COVID-19, politica ambientale e link per le dirette. Una notifica su ogni aggiornamento arriverà appena questi saranno disponibili.



La app Sportity di fatto eliminerà i documenti fisici (cosa essenziale per ridurre il rischio di contagio), ma garantirà anche meno spreco di materiali e carta, come impegno di rispetto per l'ambiente voluto in collaborazione con la FIA.



L'Azores Rallye su Sportity lo si potrà seguire accedendo al canale con il seguente codice: ERCazores2021.

