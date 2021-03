La stagione 2021 del FIA European Rally Championship è sempre più vicina a partire e gli organizzatori dell'Azores Rallye hanno pubblicato i regolamenti.

L'evento è previsto per il 6-8 maggio sull'isola di São Miguel e questi documenti sono importanti per chi vorrà prendervi parte, con anche l'itinerario e gli orari delle 13 PS (201,94km) in programma.



Cliccate sul link seguente per scaricare il PDF



Azores Rallye 2021 supplementary regulations

ERC I polacchi dell’ERC in azione in Slovacchia 25 MINUTI FA

ERC La possibilità WRC dell’ex ERC3 Junior Kristensson 8 ORE FA