Dariusz Poloński cercherà di festeggiare la vittoria in Abarth Rally Cup in grande stile al Rally Islas Canarias di questa settimana, puntando anche a fare bene in ERC2.

Con il collega Łukasz Sitek al suo fianco, il polacco è semre stato in forma smagliante nella categoria monomarca del FIA European Rally Championship con la sua Abarth 124 Rally gommata Pirelli, ottenendo la vittoria in tutti e cinque i round disputati finora.



Tuttavia, ha solo un punto di vantaggio su Joan Vinyes nella battaglia per la terza posizione nella classifica finale ERC2 e ammette che non sarà in grado di risparmiarsi.



"Siamo in una posizione molto buona in Abarth Rally Cup e ora ci stiamo divertendo", ha detto Poloński. "Ma l'obiettivo è quello di spingere il più possibile per essere al top per guadagnare qualche punto nella categoria ERC2".

