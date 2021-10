Dani Sordo ha ricordato quando era compagno di squadra di Colin McRae, suo idolo assieme a Carlos Sainz.

In un'intervista esclusiva su ERC All Access di stasera, lo speciale dedicato al FIA European Rally Championship, il pilota del Team MRF Tyres si è svelato al Museu do Rali di Fafe prima del Rally Serras de Fafe e Felgueiras, parlando di alcuni dei momenti che hanno contribuito a renderlo protagonista nel FIA World Rally Championship.



"Ho avuto la fortuna di essere compagno di squadra con Colin per una gara, fu con una Citroën Xsara [al Rally di Turchia nel 2006] - dice lo spagnolo - Fu davvero divertente e fantastico".



"Faccio parte della storia dei rally anche io, non sono come Jari-Matti Latvala per esempio, lui sa tutto del rally, ma naturalmente so quando Jesus Puras, Oriol Gomez, Luis Climent - quando ero più giovane ho seguito il campionato spagnolo più che il campionato del mondo, ma anche Carlos Sainz, Colin McRae e tutti quelli di alto livello".



Sordo ha corso la seconda gara nel FIA European Rally Championship 2021 a bordo di una Hyundai i20 R5 gestita dal Team MRF Tyres.



Per saperne di più, guardate ERC All Access su Eurosport oggi alle 21.30 CET, oppure controllati i palinsesti locali.

