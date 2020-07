ERC All Access stasera su Eurosport

-

ERC All Access, il programma sul FIA European Rally Championship realizzato dal promoter Eurosport Events, verrà trasmesso stasera su Eurosport alle 23;00.

La stagione è ricominciata con il Rally di Roma Capitale, dove Alexey Lukyanuk, Zelindo Melegari, Ken Torn, Oliver Solberg ed Andrea Mabellini hanno vinto le rispettive categorie nel primo evento post COVID-19.



Il tutto si è svolto seguendo protocolli rigidi grazie all'impegno degli organizzatori di Motorsport Italia, FIA, piloti e team.



ERC All Access andrà anche dietro le quinte del Saintéloc Junior Team sentendo l'ingegner Thomas Breton, con immagini spettacolari aeree e dai percorsi.



Controllate i palinsesti per messe in onda e repliche.

