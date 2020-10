Il magazine sul FIA European Rally Championship torna in onda su Eurosport stasera.

ERC All Access ripercorrerà il Rally Fafe Montelongo, andando a conoscere meglio Grégoire Munster, vincitore dell'ERC1 Junior in Portogallo.



Non mancheranno le spettacolari immagini riprese dall'elicottero e vari on-board.