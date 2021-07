ERC All Access andrà in onda stasera su Eurosport alle 21;50: non perdetevelo!

Lo speciale sul Rally Liepāja ci racconterà il secondo round del FIA European Rally Championship con un particolare focus sull'ERC Junior per le Rally3 e un dietro le quinte di M-Sport Poland.



Non mancheranno le spettacolari immagini riprese dalla telecamera aerea di Eurosport durante la gara.



*Controllate i palinsesti per la messa in onda

