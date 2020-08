ERC All Action questa sera su Eurosport

-

Il magazine sul FIA European Rally Championship questa sera racconterà tutti i retroscena del Rally Liepāja, con speciale sul vincitore Oliver Solberg.

ERC All Access mostrerà le immagini più belle della Lettonia, dalle vetture a quelle aeree dell'elicottero di Eurosport Events.



Inoltre Solberg si racconterà ai microfoni di Eurosport, con mamma Pernilla e papà Petter (Campione WRC 2003) a svelarne i segreti.



La messa in onda è prevista per le ore 23;00, ma controllate il palinsesto anche per le repliche.

