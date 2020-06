ERC Azores Rallye, nuova sfida online

-

La squadra delle SIM Racing di Grupo Desportivo Comercial, che organizza l'Azores Rallye del FIA European Rally Championship, ha lanciato la versione virtuale del Rallye de São Miguel.

L'evento si terrà il 22-28 giugno su DiRT Rally 2.0, su PC (STEAM), Xbox One e PlayStation 4 e segue l'ottimo successo dell'Azores Virtual Rallye.



A differenza di quest'ultimo però, il Rallye de São Miguel utilizzerà le auto degli anni '80 come Datsun 240Z, Lancia Stratos, Ford Sierra Cosworth RS500 e Renault 5 Turbo.



I ragazzi di Grupo Desportivo Comercial hanno scelto le strade del Galles come scenario, molto simile alla nebbia e al bagnato che si potevano trovare al Rallye de São Miguel reale disputato in passato.



Le iscrizioni chiudono il 17 giugno e si possono effettuare al seguente link:



https://dirtrally2.com/clubs/club/249803



La registrazione finale si può effettuare al seguente link:



https://forms.gle/npTkQDCw7m83aHvY8



Ulteriori informazioni le potete trovare qui:



https://drive.google.com/drive/folders/14tj0IEThf8RTijhPnVrwKvhBKbZdCV94?usp=sharing



L'Azores Rallye 2020 dell'ERC si terrà il 17-19 settembre.

