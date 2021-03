Il FIA European Rally Championship ricomincerà come da tradizione con l'Azores Rallye: ecco tutti i numeri.

24,03: i km della PS "Graminhais", la più lunga dell'evento per appena 0,2km sulla "Sete Cidades".



4,10: i km della SuperSpeciale "Grupo Marques".



112,10: i km della Tappa 1, mentre la seconda è di 89,84km.



13: le PS in programma, per un totale di 201,9km.



7: i rally vinti da Fernando Peres.

