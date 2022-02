Un viaggio da sogno al Barum Czech Rally Zlín, valido per l'ERC, è in palio per l'equipaggio leader della Ford Fiesta Rally4 nel campionato irlandese Tarmac Rally.

Gli organizzatori della serie nazionale hanno unito le forze con M-Sport Polonia per offrire in premio il penultimo round della stagione 2022 del FIA European Rally Championship, che si svolgerà dal 26 al 28 agosto.



Il prossimo miglior equipaggio di una Fiesta Rally4 in gara nell'ITRC riceverà un test su una Fiesta Rally3 come parte dell'impegno di M-Sport Polonia a sostenere i piloti che puntano a fare il passo dal livello nazionale alla competizione internazionale, un obiettivo condiviso dall'ERC.



Paddy Flanagan, il direttore dell'ITRC, ha detto: "Sono entusiasta che M-Sport Polonia abbia collaborato con l'ITRC. Siamo onorati come campionato che un costruttore come M-Sport Polonia sia pronto a investire nell'ITRC con questi premi. Sarà bello premiare due giovani concorrenti così e permettere a uno di loro di sperimentare l'ERC, probabilmente per la prima volta, sarà un grande piacere per tutti nel campionato".



Il leader dei piloti di rally nordirlandesi Jon Armstrong, il secondo classificato nel Campionato FIA Junior WRC 2021, ha elogiato M-Sport Polonia per il suo sostegno all'ITRC.



Ha scritto su Facebook: "Grande iniziativa, ben fatto".



L'ITRC 2022 prende il via al Galway International Rally questo fine settimana. Nel frattempo, il pacchetto di premi è fatto da sette round ITRC con almeno sei Fiesta Rally4 in ogni evento.

