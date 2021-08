Prosegue il conto alla rovescia per il 50th Barum Czech Rally Zlín, prossimo round del FIA European Rally Championship che si terrà il 27-29 agosto.

Ecco un po' di informazioni



Inizio: 17h00 CET, venerdì 27 agosto, Piazza principale, Zlín

Fine: 17h12 CET, domenica 28 agosto, Piazza principale, Zlín

Sede: Autorità regionale - Edificio 21, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín

Precedenti ERC (dal 2004): 16 (2004-2019)

PS: 15

Distanza delle PS: 210,92 chilometri

Distanza di collegamento: 574,76 chilometri

Distanza totale: 785.68 chilometri

Superficie: Asfalto

Prove libere (per i piloti prioritari): 07h30-09h20, venerdì 27 agosto (4,07 chilometri, Malenovice)



Qualifying Stage (per i piloti prioritari): 09h30-10h20, venerdì 27 agosto (4,07 chilometri, Malenovice)

Shakedown (per tutti i piloti): 10h25-13h00, venerdì 27 agosto (4,07 chilometri, Malenovice)



Descrizione:



Sempre presente nel calendario ERC dal 2004, anche quest'anno la gara si svolgerà nel sud della Moravia, a 300Km da Praga. Con strade tortuose e rovinate, i piloti avranno davanti a loro una sfida molto impegnativa, che verrà resa ancor più difficoltosa dai tratti lungo le foreste, che spesso sono bagnati da scrosci di pioggia. Il meteo resta imprevedibile, ma tantissimi sono i tifosi che si assiepano lungo le strade, soprattutto per la SuperSpeciale di Zlín. Quest'anno sarà il 50° anniversario dell'evento.



Valido per: ERC1, ERC2, ERC3, ERC Junior, ERC3 Junior, European Rally Championship for Teams, Abarth Rally Cup, Clio Trophy by Toksport WRT. Disponibili incentivi per l'ERC-MICHELIN Talent Factory



Supplementary regulations (itinerario incluso):

CliccateQUIper il download.

