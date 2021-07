Andrea Mabellini non ha avuto problemi a guidare per sei ore da casa sua per raggiungere una gara del FIA European Rally Championship. Solo per amore dei rally.

Il lombardo è leader della classifica del Clio Trophy by Toksport WRT dopo il Rally Liepāja, dove Yigit Tumur è stato penalizzato scendendo secondo.



In vista del Rally di Roma Capitale, la sua gara di casa per le Clio Rally5 gommate MICHELIN, Mabellini ha dichiarato: "Mi piace molto Roma e sono molto contento di correre in questa città . Sono cinque o sei ore di macchina da casa mia, a Brescia, ma questo non mi dispiace".



Oltre a Timur, Mabellini dovrà affrontare l'argentino Paulo Soria e la coppia francese Bastien Bergounhe e Ghjuvanni Rossi.

