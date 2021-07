Nel Trofeo Clio by Toksport WRT, Yigit Timur debutta al Rally di Roma Capitale con un piano ben preciso.

Il pilota turco ha una limitata esperienza su asfalto, ma dice che il suo fine settimana non sarà solo per conoscere la sua Renault Clio Rally5 gommata MICHELIN su asfalto.



"Ho fatto circa 10 gare su asfalto in Turchia e una volta in Bulgaria," spiega Timur. "Ma ovviamente il livello di aderenza è decisamente diverso, stiamo cercando di abituarci all'aderenza, quindi stiamo guidando e imparando qui".



"Naturalmente siamo anche qui per sfidare tutti, ma questa è la gara di casa di Andrea [Mabellini], sappiamo che sarà abbastanza veloce qui, ma vogliamo fare del nostro meglio quindi vediamo cosa succederà".



Alla domanda sulle alte temperature ambientali e del terreno, Timur, che si sta collegando con il co-pilota Aras Dincer per il terzo round del Campionato Europeo Rally FIA 2021, ha detto: "Siamo abituati a guidare in condizioni di caldo, ma questa è una vettura Rally5 e non è una Rally4, quindi abbiamo i freni normali e si surriscaldano più facilmente. Perché ci sono alcune PS in discesa e sicuramente metteranno alla prova i freni. Ma penso che le prestazioni dell'auto nel caldo saranno ok".

