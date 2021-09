Ghjuvanni Rossi ha conquistato quattro podi consecutivi nel Clio Trophy by Toksport WRT, mentre Paulo Soria ha fallito nel suo tentativo di finire tra i primi tre nella serie per la Renault Clio Rally5 con pneumatici MICHELIN.

Soria ha iniziato l'ultima PS del Barum Czech Rally Zlín al secondo posto, ma un errore nella "Biskupice" ha fatto scivolare l'argentino al quarto, dove sarebbe rimasto al traguardo, nonostante i suoi sforzi.



"Nella frenata della chicane sono arrivato troppo veloce e non potevo frenare così l'ho colpita e il tubo si è staccato dal turbo", ha detto Soria del suo problema nella PS11. "Abbiamo finito la prova ma in quella successiva abbiamo rotto la sospensione. Nelle ultime due PS, abbiamo cercato di prendere il podio ma, purtroppo, non ce l'abbiamo fatta. Ma sono contento di finire il Barum Rally, sono altri punti buoni e in Ungheria spero che avremo una lotta interessante".



Rossi ha detto: "Abbiamo fatto dei buoni tempi ed è stata una gran battaglia con Paulo. Ci dispiace perché volevamo continuarla fino all'ultimo, ma i rally sono così e abbiamo preso un altro bel podio".



Non si correrà ad Azzorre e Fafe per l'ERC Clio Trophy by Toksport WRT, dunque la stagione si conclude al Rally d'Ungheria dal 22 al 24 ottobre.

ERC Battistolli e quell’aiuto da Basso 5 ORE FA

ERC Koci e un piccolo aiuto cinematografico 19 ORE FA