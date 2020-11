La gara è presente in calendario dal 2016 ed è caratterizzata da saliscendi con curve che vanno valutate con molta precisione nelle note per non sbagliare ad alta velocità.



La caratteristica principale è il fondo molto abrasivo costituito da lava vulcanica solidificata, il che garantisce tanta aderenza anche in caso di pioggia. Nelle curve qualche taglio è consentito, ma prevalentemente è consigliabile restare sulla carreggiata.



Per l'edizione 2020, Prove Libere, Qualifying Stage e shakedown si svolgeranno a Guía su un percorso di 3,45km, mentre viene tenuta una PS a Las Palmas de Gran Canaria denominata DISA e di 1,53km.



Lo scorso anno parecchi incendi hanno martoriato la zona e gli organizzatori hanno voluto omaggiare i luoghi affetti facendo passare le vetture da quelle strade.



In periodo di COVID-19, il parco assistenza e il quartier generale verranno allestiti presso lo Stadio di Gran Canaria.