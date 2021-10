Andreas Mikkelsen ed Elliott Edmondson fanno doppietta nelle gare portoghesi del FIA European Rally Championship: dopo aver vinto il 55th Azores Rallye, oggi è arrivata l'affermazione anche al Rally Serras de Fafe e Felgueiras.

Al volante della sua Škoda Fabia Rally2 Evo, il pilota della Toksport WRT si era ritrovato con Alexey Lukyanuk ad appena 0"7 dopo la seconda prova di oggi, poi il russo ha accusato problemi tecnici che l'hanno fatto arretrare.



Il norvegese ha quindi potuto gestire la situazione fino alla PS16 "Lameirinha", affrontando il salto conclusivo Pedra Sentada e arrivando al traguardo con 2'01"8 sul russo, che in classifica si ritrova a -71 punti da lui.



“E' un ottimo risultato per il campionato, siamo messi molto bene - ha detto Mikkelsen, che allunga in classifica - Sono contentissimo del weekend, le condizioni erano molto difficili, specialmente sabato. Elliott ha fatto un grande lavoro e anche il team, la macchina è stata affidabile per tutto il rally e mi sono goduto l'esperienza. Siamo riusciti a stare lontano dai guai spingendo dove volevamo, è proprio una bella vittoria".



Nonostante la rottura della trasmissione anteriore destra, Lukyanuk è riuscito a tenere la sua Citroen C3 Rally2 seconda, davanti alla Skoda di Armindo Araújo, con Bruno Magalhães che resta giù dal podio con la nuovissima Hyundai i20 Rally2.



Nil Solans (Rallye Team Spain) batte invece Norbert Herczig ed Erik Cais nella lotta per la Top5, con il ceco dello Yacco ACCR Team che fora la posteriore sinistra della sua Ford Fiesta nella PS16 perdendo terreno. Yoann Bonato, Miko Marczyk e Benito Guerra completano la Top10, anche se il messicano nella PS15 ha bucato l'anteriore destra scivolando indietro.



In Classe ERC2 vince Javier Pardo davanti al compagno di squadra Joan Vinyes nella lotta tutta tra Suzuki Swift R4lly S.



Pep Bassas si porta a casa il successo in Classe ERC3 sulla Peugeot 208 Rally4 del Rallye Team Spain. Sul podio ci sono anche la Renault Clio Rally4 di Jean-Baptiste Franceschi e la Peugeot di Pedro Almeida. (The Racing Factory).



Dani Sordo è ripartito con la Hyundai del Team MRF Tyres vincendo quattro PS e terminando 12°.



La grande lotta



La tappa decisiva di domenica è iniziata sotto un cielo azzurro e luminoso, in contrasto con la nebbia, il fango, il vento e la pioggia del primo giorno. 0"9 hanno racchiuso i primi tre dopo la PS9 "Seixoso". Lì Mikkelsen ha tagliato il traguardo con 0"3 su Marczyk e 0"6 su Lukyanuk.



Sordo è stato il più veloce sulla PS10 "Sta Quitéria" per appena 0"1 su Lukyanuk, che è stato in grado di ridurre il distacco da Mikkelsen a 0"7 nella PS11 "Montim", vinta ancora dallo spagnolo della Hyundai sul polacco dell'ORLEN Team per 0"4.



Mikkelsen ha centrato successivamente la sua seconda vittoria in PS allungando a 1"2 su Lukyanuk, ma nella PS12 "Lameirinha - chiusa dal celbre salto Pedra Sentada - il divario è salito ancora di qualche decimo, per poi arrivare a 9"3 complessivi.



Il russo è incappato in un problema alla trasmissione anteriore nella ripetizione della "Seixoso" e con la sua Citroën C3 Rally2 è sceso addirittura a 57" dalla vetta dopo la PS13.



A quel punto Mikkelsen, essendo a conoscenza della situazione di Lukyanuk prima dell'inizio della prova seguente, non ha attaccato, limitandosi a gestire la situazione fino all'arrivo.



Sul podio ERC sale anche Armindo Araújo, primo nel campionato portoghese finendo davanti al rivale Bruno Magalhães, che era al suo debutto con la nuova Hyundai i20 N Rally2 gestita dal Team Hyundai Portugal.



Il tre volte vincitore del Rally Serras de Fafe e Felgueiras ha ammesso che doveva ancora trovare l'assetto perfetto per la nuova vettura dopo i pochi test: "La macchina era troppo morbida e si muoveva molto".



Solans ha invece riportato un danno al radiatore che la sua Fabia, terminando quinto dopo essere stato in odore di podio, ma passando nella PS12 Herczig, con Cais e Bonato a seguire, nonostante il ceco e il francese fossero reduci da incidenti alle Azzorre.



Marczyk ha scavalcato Guerra domenica mattina quando il messicano ha dovuto fare marcia indietro dopo aver oltrepassato un incrocio.



Ricardo Teodósio ha mantenuto la 11a piazza nonostante i persistenti problemi di surriscaldamento, con Sordo a rimontare 12° seguito da Alberto Battistolli, Miguel Correia e José Pedro Fontes a completare la zona punti. Igor Widłak ha portato la sua Ford Fiesta Rally3 costruita da M-Sport Poland 22a.



Le speranze di Efrén Llarena (Rallye Team Spain) di vincere il primo premio dell'ERC-MICHELIN Talent Factory sono finite quando si è ritirato sulla PS6. Sia lui che la co-pilota Sara Fernández sono rimasti illesi, anche se la loro Škoda Fabia Rally2 Evo ha subito danni significativi.



Rientrati in azione invece Iván Ares, Simone Campedelli (Team MRF Tyres) e Umberto Scandola (Hyundai Rally Team Italia) dopo essersi fermati per rotture meccaniche sabato. Campedelli ha completato il suo debutto al Rally Serras de Fafe e Felgueiras con una serie di buoni tempi da Top5, tra cui il secondo sulla PS14. Ares si è ritirato dopo l'arrivo della prova finale.



ERC2: Pardo vede il titolo con il poker



Javier Pardo centra il pojer di successi in Classe ERC2 battendo Dmitry Feofanov. Dopo aver commesso un errore definito "idiota", il pilota della Suzuki Motor Ibérica ha concluso con la sua Swift R4lly S davanti al compagno di squadra Joan Vinyes. Affiancato da Adrián Perez, lo spagnolo è indirizzato veros la corona: "Ieri è stato orribile, oggi invece le PS erano bellissime e mi sono rilassato. Grazie al team per l'auto perfetta, ne abbiamo due sul podio". Feofanov ha invece preso il terzo posto sfruttando il ritiro di Victor Cartier (Toyota Yaris Rally2 Kit) nella PS10 per la rottura della pompa della benzina.



ERC3: Bassas si riscatta e vince a Fafe



Pep Bassas ha riscattato l'uscita all'Azores Rallye trionfando in Classe ERC3 davanti a Jean-Baptiste Franceschi. Il pilota del Rallye Team Spain resta quindi in corsa per il titolo al volante della sua Peugeot 208 Rally4, sfruttando i problemi elettrici che hanno colpito la Renault Clio Rally4 del francese. “E' stato un rally fantastico, ieri molto difficile per il meteo, che oggi è stato diverso. E' un risultato importante, ma Franceschi ha fatto molto bene". Pedro Almeida, in coppia con l'idolo locale Hugo Magalhães, completa il podio vincendo anche diverse PS. Top5 anche per l'esordiente Ernesto Cunho e Łukasz Lewandowski con la Opel Corsa Rally4.



ERC-MICHELIN Talent Factory: il premio vaa a Marczyk



Erik Cais è stato il migliore dei piloti nell'ERC-MICHELIN Talent Factory al Rally Serras de Fafe e Felgueiras, ma il primo premio va a Miko Marczyk dopo 6 round del FIA ERC disputati. Il ragazzo dell'ORLEN Team si aggiudica così l'intera fornitura di gomme per Rally Hungary e Rally Islas Canarias. Efrén Llarena si è ritirato nella PS6, Simone Tempestini nella PS8 dopo buonissime cose. L'ERC-MICHELIN Talent Factory premia con incentivi tutti i piloti Under 28 che corrono nel 2021 con le auto Rally2.



Il P1 Racing Fuels Podium Challenge premia i piloti ERC

Anche al Rally Serras de Fafe e Felgueiras prosegue l'iniziativa del P1 Racing Fuels Podium Challenge. In ogni round del 2021 vengono assegnati buoni carburante che possono essere utilizzati nelle benzine da gara P1 XR5 negli eventi successivi, aiutando i concorrenti a ridurre ulteriormente i costi. In entrambe le categorie, i piloti vincitori ricevono 150 litri di carburante, mentre il secondo e il terzo classificato ricevono rispettivamente 100L e 50L. Per informazioni: www.p1racingfuels.com



TOP 15 (dopo 16 PS, 197,08km)

1 Andreas Mikkelsen (NOR)/Elliott Edmondson (GBR) Škoda Fabia Rally2 Evo 2h19m10.1s

2 Alexey Lukyanuk (RUS)/Alexey Arnautov (RUS) Citroën C3 Rally2 +2m01.8s

3 Armindo Araújo (PRT)/Luís Ramalho (PRT) Škoda Fabia Rally2 Evo +2m38.9s

4 Bruno Magalhães (PRT)/Carlos Magalhães (PRT) Hyundai i20 N Rally2 +3m07.4s

5 Nil Solans (ESP)/Marc Martí (ESP) Škoda Fabia Rally2 Evo +3m41.4s

6 Norbert Herczig (HUN)/Ramón Ferencz (HUN) Škoda Fabia Rally2 Evo +4m07.0s

7 Erik Cais (CZE)/Jindřiška Žáková (CZE) Ford Fiesta Rally2 +4m24.2s M

8 Yoann Bonato (FRA)/Benjamin Boulloud (FRA) Citroën C3 Rally2 +4m57.0s

9 Miko Marczyk (POL)/Szymon Gospodarczyk (POL) Škoda Fabia Rally2 Evo +5m47.8s M

10 Benito Guerra (MEX)/Daniel Cué (ESP) Škoda Fabia Rally2 Evo +7m31.6s

11 Ricardo Teodósio (PRT)/José Teixeira (PRT) Škoda Fabia Rally2 Evo +1m26.9s

12 Dani Sordo (ESP)/Cándido Carrera (ESP) Hyundai i20 R5 +10m48.5s

13 Alberto Battistolli (ITA)/Simone Scattolin (ITA) Škoda Fabia Rally2 Evo +11m56.1s

14 Miguel Correia (PRT)/António Costa (PRT) Škoda Fabia Rally2 Evo +12m12.0s

15 José Pedro Fontes (PRT)/Inês Ponte (PRT) Citroën C3 Rally2 +12m29.9s



M = ERC-MICHELIN Talent Factory



FIA ERC2: Javier Pardo (ESP)/Adrián Pérez (ESP) Suzuki Swift R4lly S

FIA ERC3: Pep Bassas (ESP)/Axel Coronado (ESP) Peugeot 208 Rally4

ERC-MICHELIN Talent Factory: Erik Cais (CZE) Ford Fiesta Rally2

Live timing e risultati: https://www.fiaerc.com/live-timing/



LEADER

PS1: Mikkelsen/Edmondson

PS2-PS4: Sordo/Carrera

PS5-PS16: Mikkelsen/Edmondson



STATISTICHE



Vittorie 2021: Mikkelsen 2; Basso, Gryazin, Kopecký e Lukyanuk 1

Vittorie in PS 2021: Mikkelsen 19; Gryazin 13; Sordo 9; Basso, Cais e Kopecký 7; Lukyanuk 6; Crugnola 4; Breen 3; Moura e Tempestini 2; Chuchała, Herczig e Llarena 1



PROSSIMA GARA



Rally Hungary (Asfalto), 22-24 ottobre 2021



L'Ungheria è tornata nel calendario dell'ERC dopo l'ultima apparizione nel 2003. Si corre a Nyíregyháza, a nord-est del paese e a 150' circa dalla capitale Budapest. Nel 2018 era ancora denominato Nyíregyháza Rally ed è stato il gran finale di stagione, con tanti piloti di casa in azione. Il Campione locale Norbert Herczig lo ha descritto come "un rally misto di strade larghe, strette e velocissime, ma di ottima qualità". Il governo locale fornirà con entusiasmo il suo supporto e il meteo imprevedibile del 2019 lo ha reso ancor più intrigante come rally. Sito: https://rallyhungary.com

