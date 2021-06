Alexey Lukyanuk è passato al comando dell'ORLEN 77th Rally Poland dopo il ritiro di Nikolay Gryazin a causa di una doppia foratura anteriore nella penultima PS della Tappa 1.

Il russo della Movisport aveva 40"5 di margine sugli inseguitori nel primo round del FIA European Rally Championship, ma non gli è bastato vincere 5 PS su 8 oggi con la sua Volkswagen Polo GTI R5 per evitare la sfortuna.



“Due gomme si sono distrutte, ho pensato di aver colpito qualcosa, ma pare che sia stato un guaio derivato dalla sospensione anteriore - spiega Gryazin - Purtroppo avevo solo una gomma di riserva ed è vietato proseguire su tre ruote. Sono cose che capitano, non ho potuto farci molto. Nel primo passaggio sulle PS era veloce e ho cercato di incrementare il margine, anche quando c'era tanta polvere e non si vedeva nulla".



Lukyanuk (Saintéloc Junior Team) ha vinto la PS7 con la sua Citroën C3 Rally2 e dopo aver scavalcato per 10"6 Gryazin, ora ne ha 29"7 su Andreas Mikkelsen (Toksport WRT - Škoda Fabia Rally2 Evo).



“Mi sento a posto e la strategia nel pomeriggio ha funzionato, ringrazio tutti per l'ottima giornata, è fantastico tornare a correre su terra con una macchina così buona", ha detto il Campione in carica.



Miko Marczyk (ORLEN Team) occupa la terza piazza con la sua Skoda, davanti a quelle di Wojciech Chuchała, Nil Solans (Rallye Team Spain), Norbert Herczig (Škoda Rally Team Hungaria) e alla Citroen di Yoann Bonato (CHL Sport Auto).



Ottavo Efrén Llarena con la seconda Skoda del Rallye Team Spain, seguito dalla Ford Fiesta di Erik Cais (Yacco ACCR Team) e dalla Hyundai di Umberto Scandola (Hyundai Rally Team Italia).

