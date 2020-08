-

Erik Cais aprirà la Tappa 2 del Rally Liepāja, avendo finito 10° ieri sera, ma non è più di tanto preoccupato.

“Oggi ho dimostrato di andare bene, quindi non ci sono problemi - ha detto il pilota dello Yacco ACCR Team al riordino a Liepāja - E' un grande risultato, domani però non è altrettanto bello perché partiremo per primi e puliremo la traiettoria a tutti".



"I rally sono così, sono cose che capitano e in futuro so cosa mi attenderà, ma va bene. Mi aspetto di sbandare molto domani".



Ecco l'ordine di partenza della Tappa 2 del Rally Liepaja 2020

ERC Le dirette del Rally Liepaja DA 3 ORE

The post ERC Junior: Cais apre la Tappa 2 (senza grattacapi) appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Gryazin spera di tornare dopo l’incidente DA 12 ORE