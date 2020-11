Il ceco, protagonista in ERC1 Junior, dopo il Rally Fafe Montelongo ha corso (e vinto) il Dolomiti Rally in Italia e il Rally Kipland in Polonia con la sua Ford Fiesta R5 MkII.



“Correre dei rally e andare al limite è sempre d'aiuto nel crescere - ha detto il 21enne - E' meglio che fare dei test perché in gara ci sono cose che non puoi provare, come l'adrenalina del dare tutto per vincere. Ogni km percorso in macchina è utile".



A parte Callum Devine, Cais è l'unico dell'ERC1 Junior ad aver già corso in Ungheria nel 2019, quando vinse in ERC3 con la Ford Fiesta R2T.



“E' un rally particolare, l'anno scorso ci fu molto fango e parti scivolose per via dei tagli. In questo condizioni con la R5 sarà diverso rispetto alla R2. Le gare in Italia e Polonia mi hanno aiutato molto a ritrovare la velocità di cui necessito. Le condizioni difficili sono quelle che adoro di più".



“Verso la fine della stagione tutti danno il 110%, per cui ci proverò, ma stando attento a non andare fuori strada perché lì un errore manda in fumo tutto in pochi secondi. Bisognerà essere molto intelligenti.”



Cais al Kipard ha lottato contro Grzegorz Grzyb, vecchia conoscenza dell'ERC, e Kacper Wróblewski, entrambi a podio.