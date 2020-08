ERC Junior: Devine in cerca di più fortuna

-

Callum Devine è al secondo ritiro nel FIA European Rally Championship dopo la Lettonia.

Il pilota della Motorsport Ireland Rally Academy si è capottato durante la PS6 del Rally Liepāja e continua la sfortunata avventura in ERC1 Junior, nonostante con Brian Hoy stesse facendo progressi.



“Purtroppo siamo finiti fuori strada e non abbiamo potuto continuare, mi dispiace per il team, che ha lavorato tantissimo nelle ultime settiman. Speriamo che ci sia una inversione di tendenza presto", ha commentato il pilota della Hyundai.



Devine aveva svolto un test mercoledì, ma già lì c'erano stati problemi con la cellula di sicurezza della sua Hyundai i20 R5 ch gli avvano negato le prove libere e la qualifica.



Prima della PS1 anche un sensore si è messo a fare le bizze, con l'irlandese che ha scelto di caricare due gomme di scorta anziché una. Nonostante l'auto più pesante, era 11° dopo la Tappa 1 con la possibilità di risalire in Top10.

