Il tedesco, impegnato in FIA ERC1 Junior Championship, sabato pomeriggio non ha potuto sentire le indicazioni di Ursula Mayrhofer, perdendo così ulteriore tempo (oltre a quello per una doppia foratura e un guaio alla valvola pop-off).



“Per un'intera PS non sentivo Ursula - spiega il pilota della Brose Motorsport, sesto alla fine - Forse era un problema di connessione, fatto sta che ho dovuto guidare a vista. Non avevo scelta, a volte frenavo quando invece avrei potuto spingere. E' un peccato".