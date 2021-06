Il FIA European Rally Championship parte oggi con la nuova era di vetture Rally3 per l'ERC Junior.

Costruite secondo i nuovi ed entusiasmanti regolamenti FIA, le auto Rally3 offrono una competizione a quattro ruote motrici piena di azione a un prezzo più accessibile.



A partire dalla stagione 2021, le auto Rally3 gommate Pirelli saranno utilizzate come standard nel Campionato FIA ERC Junior, con la categoria giovani che prenderà il via questo fine settimana all'ORLEN 77° Rally Poland, a partire dalla PS1 delle 19;15. L'evento su terra ad alta velocità è il primo di sei round ERC Junior con un premio da sogno per il Campionato del Mondo Junior nel 2022 che andrà al campione finale.



Ken Torn, che nel 2021 passerà alle competizioni Rally3 a quattro ruote motrici dalle Rally4, essendo Campione ERC3/ERC3 Junior, è stato il primo pilota ad iscriversi a questa innovativa categoria e gareggerà con una Ford Fiesta Rally3 della M-Sport Polonia.



"Sono felice che siamo finalmente tornati in macchina pronti per iniziare la nostra avventura nel campionato ERC Junior", ha detto il 27enne estone. "Corro con la Fiesta Rally3 di M-Sport quest'anno, che è a quattro ruote motrici. Ho lavorato con la squadra per aiutare a sviluppare questa vettura e mi sento privilegiato a portarla al debutto nell'ERC nel rally di casa di M-Sport Poland. Non vedo l'ora di iniziare".



Il britannico Jon Armstrong, 26 anni, combatterà contro Torn per il successo nell'ERC Junior questo fine settimana al volante di una seconda Fiesta Rally3 della M-Sport Poland.



"Sono stato davvero entusiasta della Fiesta Rally3 fin dal mio primo test ", ha detto il vincitore in JWRC, che ha fatto tre apparizioni in ERC3 Junior nel 2015. "Ero abbastanza ansioso di guidare la Fiesta Rally3 anche quest'anno per essere uno dei primi nella categoria e divertirmi. Il Rally di Polonia è fantastico, ci sono stato nel 2016 per il Fiesta Trophy e ho ottenuto la mia prima vittoria internazionale nella categoria rally, ho dei bei ricordi. La Polonia ha delle belle strade ed è una buona opportunità per me e Phil per crescere, vedere cos'è la categoria Rally3 e sarà molto bello lavorare con M-Sport Polonia sul loro round di casa".



Malcolm Wilson OBE, amministratore delegato di M-Sport: "Sarò con la squadra a Mikołajki perché voglio essere parte di questo momento storico per M-Sport, M-Sport Polonia e l'ERC. È fondamentale che lavoriamo sullo sviluppo per trovare il modo di far approdare i giovani piloti nei rally e penso davvero che la Fiesta Rally3 possa fornire queste opportunità. Non vedo l'ora di vedere la Fiesta Rally3 fare il suo debutto nell'ERC in Polonia nelle mani di Ken e Jon. È una categoria sorprendente e conveniente per le quattro ruote motrici, che è essenziale per i giovani piloti che cercano di progredire nei ranghi. La Fiesta Rally3 non si rivolge solo ai piloti junior, il che si riflette nelle iscrizioni, in quanto è un'auto molto valida anche a livello nazionale. È perfetta per coloro che amano i rally a quattro ruote motrici, perché ci si può divertire tanto".

