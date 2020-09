Il belga si era piazzato a podio al Rally di Roma Capitale, ma al Rally Liepāja è finito fuori strada ad altissima velocità, per fortuna senza farsi male.



Al Rally Fafe Montelongo il portacolori della Delta Rally è di nuovo pronto per salire sulla sua Peugeot 208 R2 assieme a Florian Barral.



“Come la maggior parte dei piloti, nemmeno noi conosciamo questo evento e sarà una bella sfida partendo tutti da zero. Da quello che ho visto online sembra simile a Roma, con parti tortuose e buona aderenza. Ci sono diversi saliscendi e alcuni cordoli nascosti, bisognerà prendere bene le note".



“Secondo il meteo dovrebbe piovere, il che metterà tutti in difficoltà. Dovremo gestire bene le gomme considerando anche eventuali PS asciutte. Venendo dal Belgio, sono comunque abituato alla pioggia. Dobbiamo pensare a prendere punti dopo l'errore della Lettonia e forse questo è il rally migliore per la nostra macchina, dato che tra R2 e le nuove Rally4 c'è più differenza su terra. Proveremo a lottare per il podio, ma è un po' come i rally di una volta, che andavano preparati senza tanti video".