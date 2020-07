ERC Junior: Molle spera in un buon test pre-Roma

-

Amaury Molle avrà l'occasione di allenarsi per il FIA ERC3 Junior Championship al Rally Internazionale del Casentino.

Il belga sarà presente all'evento con la Delta Rally e guiderà la Peugeot 208 R2 affiancato da Florian Barral in attesa di debuttare nella serie al Rally di Roma Capitale del 24-26 luglio.



"Siamo impazienti di rimetterci al volante della nostra 208 R2 dopo tanti mesi fermi. Abbiamo cercato la gara migliore e il Rally del Casentino ci darà modo di ritrovare il ritmo e fare km al massimo con questa macchina".



Presenti anche Andrea Crugnola con la Citroën C3 R5, il volto dell'ERC2 Dmitry Feofanov, e Rachele Somaschini per allenarsi in vista del debutto in ERC3.

