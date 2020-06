-

Petr Semerád, talentino del FIA ERC3 Junior Championship, ha iniziato la stagione 2020 vincendo il MOGUL Test-Rally Sosnová sabato.

Il 19enne ceco ha battuto con la sua Rally2 Vojtĕch Štajf e Martin Vlček.



“Vittoria super! - ha detto Semerád - All'inizio non eravamo molto veloci, ma nel finale siamo riusciti a battere Vojtĕch Štajf, anche se il tutto è stato grazie ai problemi avuti da Kopecký perché in realtà non eravamo qui per vincere".



Jan Kopecký, Campione 2013 del FIA ERC, ha debuttato con Jan Hloušek al suo fianco vincendo la PS1, poi una foratura nella PS2 gli ha negato le speranze di successo.



Semerád ha avuto lo stesso problema, ma la sua gomma si è afflosciata più lentamente.



L'evento è stato utilizzato da parecchi team come shakedown pr la stagione sui vari layout del Sosnová Autodrome, situato a Česká Lípa. Il più della gara si è svolta in condizioni di pioggia, con percorso che si è asciugato nel finale.



Fotogentilmente fornita da Martin Husár Photography.



Cliccate qui per maggiori informazioni:http://martinhusar.cz

ERC Già 30 iscrizioni al Rally di Roma Capitale DA 4 ORE

The post ERC Junior: Semerád vince dopo il lockdown appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Ecco la livrea della Falcon per l’ERC 20/06/2020 A 04:00