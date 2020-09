La gara portoghese è l'ultimo inserimento nel calendario del FIA European Rally Championship, nella quale avremo in azione anche i ragazzi dell'ERC1 Junior (con le vetture Rally2) e quelli dell'ERC3 Junior-Pirelli (con le Rally4 e Rally5).



Solberg velocissimo in ERC1 Junior

Dopo due round, Oliver Solberg è in vetta all'ERC1 Junior con due successi all'attivo, seguito da Grégoire Munster (Belgian Hyundai Junior Driver, Emil Lindholm (Team MRF Tyres) ed Efrén Llarena (Rallye Team Spain) a pari punti. Alle spalle del Campione ERC3 Junior in carica troviamo Miko Marczyk (ORLEN Team).



Turbo Torn leader ERC3 Junior

Ken Torn ha invece vinto le due gare dell'ERC3 Junior con la nuovissima Ford Fiesta Rally4. Secondo in classifica c'è Dennis Rådström con un'altra Fiesta della M-Sport, poi il giovane del Rallye Team Spain, Pep Bassas, Nikolai Landa e Reinis Nitišs.



ERC Junior, grandi numeri

Sono 30 i piloti iscritti all'ERC Junior per questa stagione, con 13 dell'ERC1 Junior e 17 per l'ERC3 Junior.