In FIA ERC Junior, Oscar Solberg ha descritto il suo ritorno internazionale al Rally Liepāja come "davvero buono".

Il norvegese ha corso sempre con una vecchia Volvo nel campionato nazionale prima che suo cugino Oliver gli desse una mano regalandogli il premio della vittoria in ERC1 Junior ottenuta nel 2020, permettendo ad Oscar di fare la stagione ERC Junior su una Ford Fiesta Rally3 gommata Pirelli gestita da M-Sport Polonia.



"È stato un buon fine settimana e buono per sperimentare questa macchina - ha detto Solberg dopo essere arrivato secondo dietro a Ken Torn nella categoria - Sono felice. Ho sei PS con buoni tempi, ma non correvo da molto tempo e non potevo fare di più senza allenamento, quindi questo è stato davvero un buon ritorno. Sicuramente posso ripartire da qui".



Il Rally Liepāja è stata la prima apparizione internazionale di Oscar Solberg dal Rally di Svezia nel febbraio 2020.

ERC ERC3 Junior: Loof ancora a podio 43 MINUTI FA

ERC Mikkelsen: “Gara difficile e risultato deludente” 43 MINUTI FA