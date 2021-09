Oscar Solberg ha combattuto per finire secondo in FIA ERC Junior al Barum Czech Rally Zlín, rivelando in seguito che "non ha mai smesso di provarci".

Solberg ha ritirato la sua Ford Fiesta Rally3, gommata Pirelli e gestita da M-Sport Polonia, quando è uscito di strada nella seconda PS dell'evento danneggiando sia la ruota anteriore che quella posteriore sinistra.



"E' stata una cosa idiota [uscire], era una curva a destra all'inizio della prova", ha detto Solberg, che è co-pilotato dal britannico Dale Furniss. "Avrei dovuto prenderla più facilmente, ma non ci ho pensato affatto. Dopo stavo solo guidando e imparando nel caso in cui possa tornare l'anno prossimo. È stato un rally davvero difficile, ma non abbiamo mai smesso di provarci".

ERC ERC3 Junior: primo podio per Laszlo 5 ORE FA

ERC Vlcek porta al debutto la nuova Hyundai nell’ERC 5 ORE FA