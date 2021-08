Oscar Solberg sarà all'esordio al Barum Czech Rally Zlín, che ha sempre sognato di fare.

Il pilota della M-Sport Poland sarà in azione in FIA ERC Junior con la sua Ford Fiesta Rally3 gommata Pirelli, e ha visto l'evento ceco per un certo numero di anni, senza mai prendervi parte.



"È un rally da sogno per me", ha detto Solberg, il cui cugino Oliver ha reso possibile la sua presenza nell'ERC Junior rinunciando al suo premio per aver vinto il titolo ERC1 Junior della scorsa stagione. "Ho guardato su YouTube per molti anni questo rally, quindi non vedo l'ora. Cercherò di arrivare al traguardo con un buon ritmo e una buona spinta".



Solberg si è preparato per il suo debutto a Zlín gareggiando contro suo cugino sui loro simulatori di rally online.

