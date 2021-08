Ken Torn al Barum Czech Rally Zlín è pronto all'assalto del FIA ERC Junior Championship.

Il Campione 2020 dell'ERC3 Junior è vicinissimo al premio di correre nel World Rally Championship nel 2022, che vuole ipotecare nell'evento del 27-29.



L'estone ha già corso in Repubblica Ceca nel 2019 e punta a fare bene con la Ford Fiesta Rally3 gommata Pirelli della M-Sport Poland.



“E' una grandissima sfida quella che ci attende, per piloti e auto. Le strade sono strette e velocissime, non vedo l'ora di tornarci, sarà una settimana molto impegnativa, ma sono pronto", ha detto Torn, che verrà navigato da Kauri Pannas.

