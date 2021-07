Dopo essere stato grande sullo sterrato dell'ORLEN 77° Rally Poland e del Rally Liepāja, il leader del Campionato FIA ERC Junior, Ken Torn si prepara per l'asfalto del Rally di Roma Capitale con la sua Ford Fiesta Rally3.

L'estone è passato alla Fiesta a quattro ruote motrici per il 2021 come premio del promotore Eurosport Events, M-Sport Polonia e Pirelli per aver vinto il Campionato FIA ERC3 Junior 2020.



Tuttavia, la sua conoscenza della Fiesta Rally3 su asfalto è limitata e il Rally di Roma Capitale è la sua prima sfida con la vettura di nuova generazione su questo fondo.



"Ho fatto alcuni giri su asfalto, ma niente di speciale", ha detto l'estone Torn prima del suo viaggio in Italia per il terzo round della stagione. "Ma in realtà è la mia prima volta su asfalto, quindi tutto sarà nuovo per noi. Vediamo come andrà".



Torn combatterà contro Oscar Solberg per gli onori dell'ERC Junior al Rally di Roma Capitale. Solberg è arrivato secondo al suo debutto nella categoria in Lettonia.

ERC ERC-MICHELIN Talent Factory: la situazione attuale 2 ORE FA

ERC Nuova sfida su asfalto per Breen 2 ORE FA