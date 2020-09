Lo svedese, primo al Rally Liepāja e leader dell'ERC1 Junior, ha chiuso anche nono assoluto.



Presente all'evento anche Mārtiņš Sesks, che si è portato a casa il successo in Classe Junior World Rally Championship con una Ford Fiesta Rally4 gommata Pirelli. Il lettone aveva vinto il titolo 2018 in ERC3/ERC3 Junior.



In Finlandia, Emil Lindholm (pilota del Team MRF Tyres in ERC1 Junior) si è imposto nel SM O.K. Auto-Ralli.