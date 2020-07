-

Ekaterina Stratieva salterà il primo round del FIA European Rally Championship.

La Campionessa dell'ERC Ladies’ Trophy doveva essere al via del Rally di Roma Capitale, ma per motivi personali ha ritirato l'iscrizione, continuando a lavorare in vista del Rally Liepāja del mese prossimo.



“Sono pronta a cominciare e correrò con Saintéloc, confido molto nel supporto di questo team - ha detto la bulgara - Purtroppo non potrò correre a Roma, ma non vedo l'ora di essere al via in Lettonia".

ERC ERC1 Junior: Marczyk ricorda il 2019 di Roma DA UN GIORNO

The post ERC Ladies’ Trophy, la Stratieva salta Roma appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Anno nuovo, auto nuova per Basso IERI A 07:00