Efrén Llarena è stato il migliore dell'ERC-MICHELIN Talent Factory terminando terzo alle Azzorre, con Miko Marczyk e Rachele Somaschini alle sue spalle.

Ritirato Erik Cais mentre era quinto.



L'ERC-MICHELIN Talent Factory offre incentivi ai giovani che guidano macchine Rally2.



"Abbiamo perso il podio a Roma per 0"3 e qui lo abbiamo centrato per 3". Sicuramente non è il modo migliore per farlo, onestamente non sono contento dell'incidente di Ricardo Moura, ma abbiamo fatto del nostro meglio", ha detto Llarena.



"Nell'ultima PS siamo andati al massimo, l'aderenza al posteriore era completamente andata e stavamo toccando tutte le sponde quando premevo l'acceleratore. Ho cercato di essere veloce ma di non fare errori".



"Essere sul podio con due del WRC è molto importante, sono due dei migliori piloti in Europa e nel mondo e Dani è uno spagnolo che è stato nel campionato del mondo per 12 o 15 anni. È la nostra quarta gara su terra con una vettura R5, possiamo fare meglio ma passo dopo passo".



ERC-MICHELIN Talent Factory: le classifiche del 55° Rally delle Azzorre

3 Efren Llarena (ESP)/Sara Fernández (ESP) Škoda Fabia Rally2 Evo

5 Miko Marczyk (POL/Szymon Gospodarczyk (POL) Škoda Fabia Rally2 Evo

19 Rachele Somaschini (ITA)/Nicola Arena (ITA) Citroën C3 Rally2



ERC-MICHELIN Talent Factory: le classifiche dopo cinque eventi

2 (1) Efrén Llarena (ESP) 102 punti

3 (2) Miko Marczyk (POL) 95 punti

11 (3) Erik Cais (CZE) 33 punti

17 (4) Simone Tempestini (ROU) 21 punti

38 (5) Grégoire Munster (LUX) 3 punti

