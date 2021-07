Miko Marczyk è in vetta all'ERC-MICHELIN Talent Factory al via del Rally Liepāja, secondo evento del FIA European Rally Championship.

Il 25enne polacco si è classificato secondo nella gara di casa sua ed è risultato il migliore della categoria creata nel 2021 per incentivare gli Under28 che corrono con le Rally2 gommate MICHELIN. Ecco come:



*Il miglior pilota dopo sei gare ottiene un’assegnazione completa di pneumatici MICHELIN per gli ultimi due eventi del 2021

*Prezzi speciali per i membri della ERC-MICHELIN Talent Factory per i primi sei eventi della stagione ERC 2021

*Guida degli pneumatici da parte di un ingegnere di MICHELIN su tutti gli eventi ERC nel 2021

*Visita VIP presso la sede MICHELIN di Clermont-Ferrand, in Francia, per i tre membri della ERC-MICHELIN Talent Factory con le migliori prestazioni dopo i primi sei eventi della stagione ERC 2021



Ma oltre agli incentivi offerti, l’ERC-MICHELIN Talent Factory riconoscerà le prestazioni di questo gruppo di talenti emergenti e fornirà un’assistenza supplementare come segue:



*I risultati dei membri dell’ERC-MICHELIN Talent Factory evidenziati nei risultati dei primi sei eventi

*Contenuti dedicati su FIAERC.it e sui canali dei social media dell’ERC

*Filmati messi a disposizione dei membri della Talent Factory ERC-MICHELIN durante ogni rally

*Video della recensione degli highlights pubblicato su FIAERC.com e condiviso attraverso i canali social media dell’ERC



I MEMBRI DEL TALENT FACTORY ERC-MICHELIN



Erik Cais (21 anni, Repubblica Ceca)

Cais è stato uno dei migliori corridori di mountain bike, finché un infortunio non ha messo fine a una promettente carriera internazionale in questo sport. Ha iniziato a praticare il rally nel 2018 e ha dimostrato un notevole talento, prima a livello di Rally4 e, dal 2020, a livello di Rally2 nell’ERC.



Efrén Llarena (26, Spagna)

Un prodotto del programma di sviluppo dei piloti del Rallye Team Spain della federazione spagnola RFEDA, Llarena ha vinto un doppio titolo ERC3/ERC3 Junior nel 2019 e da allora ha continuato a stupire con le macchine Rally2. Passa alla Škoda Fabia per il 2021.



Miko Marczyk (25, Polonia)

Il campione polacco del 2019 è notevole se si considera che ha iniziato a correre nei rally solo nel 2016, senza alcuna precedente esperienza di gara su cui contare. Protagonista nell’ERC1 Junior la scorsa stagione, Marczyk fa parte del programma di atleti supportati da ORLEN nella sua patria.



Grégoire Munster (22, Lussemburgo)

Nato in Lussemburgo ma residente in Belgio, Munster ha seguito le tracce di suo padre Bernard, vincitore di eventi ERC. Dopo aver stupito con le due ruote motrici, si è rapidamente adattato alle 4WD ed è arrivato vicino a battere Oliver Solberg per la corona ERC1 Junior nel 2020.



Simone Tempestini (26, Romania)

Nonostante la sua età, Tempestini è già un cinque volte campione rumeno ed ha anche un titolo mondiale FIA Junior nel suo impressionante curriculum. Forte su terra e asfalto sta facendo l’ERC il suo obiettivo nel 2021 insieme a un tentativo per un sesto titolo rumeno.

