Anche se il suo 13° posto al Rally di Roma Captiale non ha soddisfatto le aspettative, Grégoire Munster pensa positivo dopo il terzo round del FIA ERC 2021.

Il membro dell'ERC-MICHELIN Talent Factory è uno dei migliori giovani talenti d'Europa, e ha spiegato su Facebook cosa ha imparato.



"Il set-up della nostra auto non era ottimale per affrontare le tappe italiane, tutte molto impegnative", ha scritto il lussemburghese. "Nel primo giorno abbiamo lottato molto con il sottosterzo e questo ha influito sulla nostra fiducia. Ma nel corso del fine settimana abbiamo fatto buoni miglioramenti con la macchina e abbiamo potuto aumentare il nostro ritmo passo dopo passo".



"In questo evento abbiamo anche scoperto i nuovi pneumatici Michelin su asfalto. Abbiamo raccolto molte informazioni sulle diverse mescole per le prossime gare.



"Anche se il risultato non corrisponde alle nostre aspettative, abbiamo imparato molto sulla macchina, le gomme, la nostra guida, ... e questo è il positivo che porteremo con noi a casa".

