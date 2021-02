L'idea è quella di riconoscere il talento dei giovani Under28 che si iscrivono alla serie con le vetture Rally2 gommate Michelin, offrendo una serie di incentivi che qui sotto elenchiamo.



*Prezzo speciale delle gomme per i membri del MICHELIN Talent Factory che corrono i primi 6 eventi del 2021



*Premi in base ai risultati finali dei primi 6 eventi del 2021



*Tecnici Michelin pronti a seguire con informazioni e suggerimenti in tutte le gare



*Contenuti speciali su FIAERC.it e i social



*Immagini e video dell'ERC-MICHELIN Talent Factory ad ogni rally



*Video-riassunto su FIAERC.it e i social



*Visita VIP alla sede Michelin di Clermont-Ferrand per i primi tre dell'ERC-MICHELIN Talent Factory dopo i primi 6 eventi del 2021



Jean-Baptiste Ley, coordinatore ERC:“Dopo aver ristrutturato le categorie ERC Junior, abbiamo voluto dare una opportunità di riconoscimento ai giovani Under28 che corrono con le Rally2. Con l'ERC-MICHELIN Talent Factory ce l'abbiamo fatta e non vediamo l'ora di cominciare”.



Julien Vial, direttore di MICHELIN Motorsport – Customer Racing Europe:“Siamo lieti di unire le forze con Eurosport Events in supporto di questa iniziativa. Ci sono tanti giovani promesse che possono partecipare a questa iniziativa e speriamo che con l'ERC-MICHELIN Talent Factory li si possa aiutare a raggiungere grandi risultati nell'ERC”.



Gli incentivi sono validi per per prime 6 gare del 2021, che qui sotto elenchiamo.



Round 1: 55th Azores Rallye (terra), 6-8 maggio, 2021 C

Round 2: 77th Rally Poland (terra), 18-20 giugno, 2021 J, A, C

Round 3: Rally Liepāja (Lettonia, terra), 1-3 luglio, 2021 J, A

Round 4: Rally di Roma Capitale (Italia, asfalto), 23-25 luglio, 2021 J, A, C

Round 5: 50th Barum Czech Rally Zlín (asfalto), 27-29 agosto, 2021 J, A, C

Round 6: Rally Serras de Fafe e Felgueiras (Portogallo, terra), 24-26 settembre, 2021



Altre informazioni

Non c'è un costo di iscrizione all'ERC-MICHELIN Talent Factory. Per ulteriori informazioni e quant'altro, potete consultarehttps://www.fiaerc.com/competitors/oppure mandare una e-mail a:competitors@fiaerc.com.



I dettagli sui prezzi speciali per le gomme dell'ERC-MICHELIN Talent Factory sono disponibili mandando una e-mail a:luis.ramos-fernandez-bobadilla@michelin.com.