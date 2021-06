L'ORLEN 77th Rally Poland entra nel vivo con la prima tappa che i piloti del FIA ERC affronteranno oggi.

Si comincia con i 18,20km della Świętajno alle ore 9;20, oltre a due passaggi su Olecko (10;05/15;55) e Wieliczki (11;00/16;50).



Si torna poi sulla Świętajno alle 15;10, con gran finale di giornata alla Mikołajki Arena alle 19;00.



Świętajno e Wieliczki usano un nuovo percorso nell'anno in cui la gara celebra il 100° anniversario.



Per quanto riguarda le dirette, Julian Porter e Chris Rawes seguiranno per ERC Radio tutto il rally, con live su Facebook e YouTube di PS3 (Olecko 1 - 10;05) e PS7 (Wieliczki 2 - 16;50).



Le temperature previste sono intorno ai 29°C.

