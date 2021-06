Alexey Lukyanuk inizia la stagione 2021 del FIA European Rally Championship centrando la vittoria all'ORLEN 77th Rally Poland.

Affiancato da Alexey Arnautov, il russo si è rifatto alla grande con la sua Citroën C3 Rally2 gommata Pirelli, dopo che martedì nei test aveva avuto un capottamento quintuplo a metterlo KO.



Il Saintéloc Junior Team è riuscito a fare arrivare una scocca nuova dal sud della Francia e prepararla in tempo per il round.



Nonostante fossero parecchi mesi che non disputava un rally su terra (e con solo 20km alle spalle di prove), Lukyanuk con grande calma è riuscito a tenere testa a Nikolay Gryazin, che nella penultima PS di sabato è finito fuori per una doppia foratura.



Domenica mattina, al via della Tappa 2, il Campione in carica si è ritrovato al comando con 29"7 su Andreas Mikkelsen/Ola Fløene, Lukyanuk, per cui gli è bastato amministrare senza correre ulteriori rischi, mentre il norvegese è riuscito a ricucire parzialmente lo strappo portandolo a 17"4 all'ultima prova nel centro di Varsavia.



Lukyanuk, che centra la 12a vittoria nell'ERC, succede a Luca Rossetti (2011) nella ripartenza in difesa del titolo inaugurata con un successo.



“Sembravamo in un film, è stata una delle sfide più toste che abbiamo affrontato, con tanti piloti veloci e strade difficili, ma sono felicissimo di questo successo”, ha detto Lukyanuk.



Javier Pardo/Adrián Pérez hanno invece vinto la Classe ERC2 con la loro Swift R4lly S in Rally2 Kit preparata dalla Suzuki Motor Ibérica.



Sami Pajari/Enni Mälkönen conquistano l'ERC3 sulla Ford Fiesta Rally4 della M-Sport Poland, mentre fra le Rally3 sono Jon Armstrong/Phil Hall a svettare.



Pajari è primo anche in ERC3 Junior, mentre Paulo Soria/Marcelo Der Ohannesian trionfano nel Clio Trophy by Toksport WRT, la nuova serie riservata alle Renault Clio Rally5 gommate Michelin.



Dariusz Poloński/Łukasz Sitek si aggiudicano la Abarth Rally Cup, con i primi incentivi dell'ERC-MICHELIN Talent Factory assegnati ai piloti armati di vetture Rally2.

