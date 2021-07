Ecco alcuni punti focali per il Rally di Roma Capitale, prossimo round del FIA European Rally Championship.

*Il vincitore dello scorso anno Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team - Citroën C3 Rally2) punta a difendere il suo primato nel Campionato Europeo Rally FIA dopo aver eroicamente vinto la categoria WRC3 al Rally di Estonia davanti al vincitore del WRC2 Andreas Mikkelsen, che è il numero due per il suo debutto al Rally di Roma Capitale su una Škoda Fabia Rally2 Evo di Toksport WRT.

*Miko Marczyk, membro dell'ERC-MICHELIN Talent Factory del team ORLEN, fa la sua seconda partenza a Roma, reduce della terza vittoria del campionato polacco al Rajd Nadwiślański su asfalto dello scorso weekend.

*Nikolay Gryazin ha vinto il Rally Liepāja e cercherà di continuare così a Roma dopo essere finito fuori dalla lotta WRC2 al Rally Estonia. Il russo ha una precedente esperienza al Rally di Roma Capitale, così come la stella del Rallye Team Spain, Efrén Llarena. Lo spagnolo conosce le PS, ma non ha mai guidato la sua Fabia su asfalto.

*L'irlandese Craig Breen inizia il Rally di Roma Capitale con il Team MRF Tyres, dopo aver concluso al secondo posto assoluto al Rally di Estonia e la precedente gara dell'ERC, il Rally Liepāja.

*L'ex vincitore dell'evento Simone Campedelli torna all'attacco col Team MRF Tyres per il suo round di casa dell'ERC.

*Anche se il Rally di Roma Capitale è tutto nuovo per Nil Solans, il pedigree dell'asso del Rallye Team Spain non è in dubbio.

*Il ceco Erik Cais si è preparato per il suo ritorno a Roma finendo secondo dietro a Simon Wagner nel campionato austriaco al Rallye Weiz lo scorso fine settimana, con la sua Ford Fiesta Rally2 dello Yacco ACCR Team.

*Il quattro volte campione ungherese Norbert Herczig (Škoda Rally Team Hungaria) è una forza su asfalto, così come il pilota CHL Sport Auto Citroën e debuttante a Roma Yoann Bonato (nella foto).

*Umberto Scandola, due volte vincitore del Rally di Roma Capitale, guida la sfida dello Hyundai Rally Team Italia, che comprende anche il campione italiano in carica Andrea Crugnola, vincitore di ben 19 PS del Rally di Roma Capitale.

*Tra gli altri top driver nazionali a caccia di successi ERC a Roma ci sono l'attuale leader del campionato italiano ed ex pilota ERC3 Junior, Fabio Andolfi, Tommaso Ciuffi, Damiano De Tommaso, Andrea Mazzocchi e Giacomo Scattolon.

*Giandomenico Basso ha due titoli ERC all'attivo e due vittorie al Rally di Roma Capitale nel suo impressionante curriculum e torna in azione con una Škoda dopo aver gareggiato su una Volkswagen Polo la scorsa stagione.

*Il rumeno nato in Italia, Simone Tempestini, è un cinque volte campione nazionale e un membro della ERC-MICHELIN Talent Factory, mentre il collega pilota Škoda, Alberto Battistolli, continua a mostrare promettenti miglioramenti.

*Rachele Somaschini torna nell'ERC dopo essere passata al Rally2 con una Citroën C3 per il 2021.

*Callum Devine, sostenuto dalla Motorsport Ireland Rally Academy, conta sulla sua Ford Fiesta per la sua seconda gara a Roma. I suoi connazionali Josh McErlean e Patric Duffy gareggiano su Hyundai i20 R5.

*Grégoire Munster, membro ERC-MICHELIN Talent Factory, inizia il Rally di Roma Capitale per la terza volta, sperando in un cambio di tendenza dopo un inizio di stagione sfortunato nell'ERC. È affiancato nella entry list dal collega Hyundai Junior Driver, Ole Christian Veiby, un nuovo arrivato a Roma.

*Il veloce spagnolo Iván Ares (Hyundai Ares Racing) fa la sua prima partenza a Roma dopo essere arrivato secondo al Rally de Ourense nella sua patria lo scorso fine settimana. Ha ottenuto un doppio podio ERC su asfalto nel 2020.

*Il romano Albert von Thurn und Taxis fa un gradito ritorno nell'ERC, mentre Jarosław Koltun, Aloísio Monteiro, Luis Vilariño e Igor Widłak continuano le loro rispettive avventure.

*Dominik Stříteský è molto apprezzato nella sua nativa Repubblica Ceca e al Rally di Roma Capitale farà il suo debutto nel ERC.

*Dmitry Feofanov è salito in cima alla classifica ERC2 con la sua prima vittoria di categoria al Rally Liepāja. Tornando sulla Suzuki Swift R4lly S Rally2 Kit, Feofanov affronta l'opposizione per il successo nella classe produzione da una serie di esordienti di Roma, fra cui Javier Pardo (Suzuki Motor Ibérica), il pilota della Toyota Yaris Victor Cartier, Michał Pryczek (Subaru Historic Rally Team) e il compagno di squadra di Pardo con motore Suzuki, Joan Vinyes.

*Dariusz Poloński e il rientrante Roberto Gobbin sono contendenti per il successo nella Abarth Rally Cup, mentre Csába Juhasz torna al Rally di Roma Capitale con una Mitsubishi Lancer Evolution X dopo aver partecipato la scorsa stagione con una Renault Clio R3T.

*La lotta ERC Junior per i piloti sotto i 28 anni su vetture Rally3 con pneumatici Pirelli è tra le Ford Fiesta Rally3 di Oscar Solberg e Ken Torn, che ha vinto l'ERC3 Junior a Roma la scorsa stagione.

*Sami Pajari fa il suo debutto a Roma in testa all'ERC3/ERC3 Junior e al FIA Junior World Rally Championship dopo il suo successo di categoria in Estonia lo scorso fine settimana.

*Il pilota spagnolo Pep Bassas del Rallye Team è tra i favoriti per l'ERC3, mentre il tedesco Nick Loof torna a Roma dopo aver ottenuto il podio nell'ERC3 Junior in Polonia e Lettonia. Loof, che ha recentemente festeggiato 20 anni, ha completato la ricognizione del Rally di Roma Capitale l'anno scorso, ma deve ancora affrontare le PS dell'evento.

*Jean-Baptiste Franceschi ha ottenuto una doppia vittoria ERC3/ERC3 Junior in Lettonia con la nuova Renaultt Clio Rally4. Il norvegese Ola Jr Nore è sulla seconda Clio Rally4 della Toksport WRT. Il plurivincitore dell'ERC3 Florian Bernardi è anche lui alla guida di una Clio Rally4 per il suo atteso ritorno nella categoria.

*Il rumeno Norbert Maior sarà uno da tenere d'occhio con la sua Peugeot 208 Rally4, mentre Martin László è arrivato terzo in ERC3 al suo debutto a Roma la scorsa stagione e preferisce l'asfalto allo sterrato. L'ungherese ha finito due posti davanti alla connazionale Adrienn Vogel, migliore del femminile nell'ERC 2020.

*Alejandro Cáchon del team spagnolo Rallye è di nuovo in servizio nell'ERC3 Junior dopo la mancata partenza a Liepāja, dove Amaury Molle e Daniel Polášek hanno entrambi preso punti. Tuttavia, del trio, solo Molle ha precedenti esperienze a Roma. Łukasz Lewandowski ha lottato per i punti dopo aver fatto capottare la sua Opel Corsa Rally4 in Lettonia.

*Andrea Mabellini sarà in azione nel Clio Trophy by Toksport WRT, ma il turco Yigit Timur vuole vendicarsi della penalità di tempo inflittagli al Rally Liepāja. L'argentino Paulo Soria e i francesi Bastien Bergounhe e Ghjuvanni Rossi completano la formazione con le loro Clio Rally5 con pneumatici MICHELIN.

