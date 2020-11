Il norvegese del Topp-Cars Rally Team vanta 5"1 di vantaggio con la sua Škoda Fabia Rally2 Evo su Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team), mentre Craig Breen è a 9"9 dal russo con la Hyundai i20 R5 del Team MRF Tyres.



“Siamo partiti bene stamattina - ha detto Mikkelsen, che però si è girato nella PS3 perdendo circa 10" - Avevamo gomme dure e forse non è stata la soluzione migliore, ma tutto sommato va bene e senza il testacoda avremmo un ampio vantaggio su Alexey. Per ora comunque va bene così".



"Lucas" sta pensando al titolo, ma con la sua Citroën C3 R5 ha vinto la PS2 e chiuso secondo nelle PS3 e 4, prima che un problema al cofano gli si presentasse nella 5.



“Non è andata male dopo che abbiamo modificato l'assetto per avere più bilanciamento - dice Lukyanuk - Il cofano però ha iniziato ad aprirsi, per cui ho dovuto ridurre la velocità perdendo tempo. pare che la chiusura si sia danneggiata".



Breen è invece andato lungo ad un bivio nella PS2 e si è girato nella 3.



Oliver Solberg è quarto assoluto e primo in ERC1 Junior all'esordio con la Škoda Fabia Rally2 Evo. “E' stata una mattinata difficile, ma abbiamo imparato molto con una macchina nuova e in condizioni ostiche. Ho cercato di prendermela con calma, purtroppo ho sbagliato le gomme da pioggia, ma fa parte dell'apprendistato".



In molti non hanno azzeccato gli pneumatici e nonostante ci sia il sole, molte sezioni rimangono fangose e sporché, specialmente nei tratti di bosco che creano parecchi grattacapi.



Grégoire Munster (BMA Autosport - Hyundai) ha montato le wet girandosi nella PS5, ma è comunque in Top5 davanti a Niki Mayr-Melnhof (DriftCompany Rally Team), Emil Lindholm (Team MRF Tyres), Efrén Llarena (Rallye Team Spain) - che si è girato nella PS3 - Norbert Herczig (MOL Racing Team) e Marijan Griebel.



Disastro per il Campione ungherese Ferenc Vincze, fuori dopo 300m della PS3 per un guasto al turbo, il che lo mette in difficoltà nei confronti del rivale diretto Ádám Velenczei, 15° assoluto e alla prima uscita in ERC1 Junior. Davanti a lui troviamo András Hadik, Callum Devine (Motorsport Ireland Rally Academy, Miko Marczyk (ORLEN Team) e Simon Wagner.



Marczyk - vincitore della Super Speciale di ieri - ha pagato l'inesperienza e ha avuto un sospetto problema al differenziale.



Josh McErlean è 16° al debutto, seguito da Dominik Dinkel (Brose Motorsport), la cui valvola pop-off della sua Skoda ha dato noie. Albert von Thurn und Taxis, ‘Csucsu’ e Yoann Bonato completano la Top20, anche se il francese ha perso tempo per un errore nella PS3 e forato nella 5.



Anche Erik Cais (Yacco ACCR Team - Ford Fiesta R5 MkII) ha perso tempo andando fuori strada nella PS2 e al momento è 21° con dietro Frigyes Turán, che ha forato nella medesima prova.



Tibor Érdi Jr è comodamente in testa all'ERC2 davanti a Zelindo Melegari e Dmitry Feofanov. Martin Rada guida in Abarth Rally Cup, dove Andrea Mabellini è ripartito dopo il danno alla sospensione della PS1.



Ken Torn (Estonian Autosport Junior Team) ha perso la leadership in ERC3/ERC3 Junior a vantaggio di Pep Bassas (Rallye Team Spain) quando ha forato l'anteriore destra della sua Ford Fiesta Rally4 centrando una pietra in curva nella PS5.



Ola Jr Nore è terzo in ERC3/ERC3 Junior al debutto con la Renault Clio RSR Rally5, con dietro Raul Badiu (Peugeot 208 R2), al ritorno nell'ERC dopo 7 anni.



Quinta Adrienn Vogel, seguita da Amaury Molle e Martin László (dritto nella PS4 e in un fosso nella PS5).



Norbert Maior era secondo di categoria, ma nella PS4 si è fermato per il fumo iniziato ad uscire dalla sua Peugeot 208 Rally4. Il pilota della Napoca Rally Academy ha poi alzato bandiera bianca per la rottura della trasmissione.



Non è partita Rachele Somaschini, infortunatasi ad una spalla.



La PS6 comincia alle 15;28 e verrà trasmessa in diretta su Facebook e YouTube.