Il pilota del Topp-Cars Rally Team è con la sua Škoda davanti a Grégoire Munster (BMA Autosport) per 1'41", mentre Norbert Herczig (MOL Racing) è salito terzo nonostante una foratura accusata nella PS11. Questo perché Craig Breen ha avuto un problema tecnico sulla Hyundai del Team MRF Tyres ritirandosi.



Anche Munster ha sudato freddo in questo senso, visto che stamattina la sua Hyundai non ne voleva sapere di accendersi. Anche lui ha forato nella PS11.



Quarto c'è Niki Mayr-Melnhof (DriftCompany Rally Team - Ford Fiesta R5 MkII), autore del secondo crono nella PS12, seguito da Efrén Llarena (Rallye Team Spain), Oliver Solberg, Callum Devine, Marijan Griebel, Erik Cais (Yacco ACCR Team) e Josh McErlean (Motorsport Ireland Rally Academy).



Devine ha perso terreno nella PS12 andando in un fosso, Griebel si è girato nella PS11 e McErlean ha forato nel tentativo di evitare Simon Wagner incidentato.



Tibor Érdi Jr continua a comandare in ERC2 nonostante una foratura nella PS12, con Ken Torn (Estonian Autosport Junior Team) primissimo in ERC3/ERC3 Junior davanti a Pep Bassas. Andrea Mabellini, penalizzato di 5', ha preso il primato dell'Abarth Rally Cup superando Martin Rada nela PS12.



La PS di Nyíregyháza è in programma alle 11;22.