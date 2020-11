Il russo ieri era a 5"1 da Mikkelsen, ma si è visto comminare una penalità di 5' per essere arrivato in anticipo al controllo orario nella PS6, scivolando indietrissimo in classifica.



Nonostate ciò, il portacolori del Saintéloc Junior Team non si è arreso e sulle ostiche strade asfaltate di Nyíregyháza è riuscito a rimontare fino al 14° posto, concludendo a 4'53"5 dalle vetta.



“Oggi abbiamo vinto la Tappa e questo era l'obiettivo - ha detto Lukyanuk arrivato alla fine con la sua Citroën C3 R5 - La gestione del rischio è qualcosa che debbo imparare bene, ma abbiamo visto che è possibile essere veloci ugualmente. Oggi bisognava essere veloci e consistenti”.



Per Mikkelsen e il suo co-pilota Ola Fløene si è trattata di una grande prestazione che li ha visti vincere ben 7 PS con la Škoda Fabia Rally2 Evo del Topp-Cars Rally Team.



“Nel 2020 sono ancora imbattuto! - ha sorriso il norvegese - E' stato un buon weekend, ma come avevo già detto, è diverso essere attivi come collaudatori. Nelle ultime gare, infatti, non ero stato un gran che, tant'è che qualcuno aveva detto che non ero più capace di guidare su asfalto. Invece eccomi qui, è bello dimostrare che si sbagliano! Ringrazio la Topp-Cars per avermi dato questa grande macchina su cui hanno lavorato incessantemente, così come la Skoda che l'ha costruita benissimo. L'avevo già provata nel 2017 e mi era piaciuta da subito, poi è passato tanto tempo. Mi sono trovato bene e ho potuto controllare il rally. La strategia era essere puliti e non prendere rischi, ma siamo stati veloci e ci siamo divertiti".



Grégoire Munster (BMA Autosport) ha portato la sua Hyundai i20 R5 seconda assoluta e al successo in Classe ERC1 Junior davanti ad Efrén Llarena (Rallye Team Spain), che va a completare il podio dell'evento.



Norbert Herczig (MOL Racing Team) si trovava davanti allo spagnolo a due PS dal termine, ma è incappato in una foratura che lo fa scivolare sesto con la propria Volkswagen: "E' veramente triste perché stavamo guidando con prudenza. Mi dispiace per tutti, avrei voluto tanto questo podio, ma la vita va così. Sarà per la prossima volta".



Davanti all'ungherese ci sono Oliver Solberg e Niki Mayr-Melnhof.



Tibor Érdi Jr ha vinto la Classe ERC2 per la terza volta nel 2020, mentre Ken Ton si è aggiudicato l'ERC3/ERC3 Junior-Pirelli con la sua Ford Fiesta Rally4.