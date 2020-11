Il francese ha soffiato il primato ad Iván Ares nella PS10, poi è scivolato dietro a Nil Solans nella PS11, che però ha visto lo spagnolo forare due gomme sulla sua Škoda Fabia Rally2 Evo quando aveva solo una ruota di scorta e 2 PS da affrontare.



“Dobbiamo finire almeno secondi per il campionato spagnolo, quindi mi batterò per quello", ha detto Solans all'arrivo della PS13.



Fourmaux è invece andato benissimo con la Fiesta R5 MkII del M-Sport Ford World Rally Team, allungando anche in ERC1 Junior.



“Roba da matti, questo giro è stato molto difficile e anche se abbiamo scelto le gomme giuste, il grip continuava a cambiare. A volte abbiamo perso qualcosa in frenata, ma siamo contenti e tutto va bene".



Yoann Bonato, vincitore delle PS10 e 12 con la sua Citroën C3 R5, è attualmente secondo davanti ad Ares, incappato in una foratura nella PS11 che ha danneggiato la sospensione anteriore della sua Hyundai i20 R5. Lo spagnolo è a 1'00"9 dalla vetta.



Oliver Solberg, in lizza per i titoli ERC ed ERC1 Junior, è salito quarto mettendosi dietro José Suárez nella PS13, vinta da Alexey Lukyanuk (sesto) dopo un errore nella PS11.



Luis Monzón è settimo, ma con un sospetto problema al cambio della propria Citroën C3 R5. Dietro c'è Andreas Mikkelsen, che ha perso tempo per un testacoda nella PS12 e preso 20" di penalità per una partenza ritardata di 2' nella PS13 quando la sua Fabia non voleva saperne di accendersi.



In Top10 abbiamo anche Callum Devine e Craig Breen, con Miko Marczyk (ORLEN Team) 11° e Marijan Griebel 12° in seguito al tempo perso per un dritto nella PS11.



Simone Tempestini, Surhayén Pernia e Nil Solans completano la zona punti con dietro Enrique Cruz, andato a sbattere nella PS11 rovinando la fiancata sinistra della sua Fiesta.



Yeray Lemes, Niki Mayr-Melnhof (secondo nella PS13), Grégoire Munster e Josh McErlean sono in TOp20 con le loro Hyundai i20 R5. Munster spera in un miracolo per vincere l'ERC1 Junior, mentre McErlean ha forato in mattinata.



Nonostante i danni alla sua Peugeot 208 Rally4 nella PS11, Pep Bassas (Rallye Team Spain) ha un grande vantaggio in ERC3/ERC3 Junior nei confronti di Ken Torn, anche lui a rovinare la sua Ford Fiesta Rally4 tra PS11 e PS12.



Dariusz Poloński era 40" davanti a Tibor Érdi Jr in ERC2, ma un'uscita di strada nella PS10 gli ha riportato problemi meccanici sulla Abarth 124 Rally, quindi l'ungherese è tornato davanti e ora sente odor di titolo.



Alle 13:51 locali si ricomincia con la "Vallesseco – DISA".