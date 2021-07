Jean-Baptiste Franceschi è stato nominato vincitore dell'ERC3/ERC3 Junior al Rally Liepāja, round due del FIA European Rally Championship.

Il pilota della Renault Clio Rally4 beneficia dell'esclusione di Mārtiņš Sesks per una irregolarità riscontrata nella verifiche tecniche post-gara.



In ERC3, Pep Bassas sale così secondo, con Sami Pajari terzo, che in ERC3 Junior si ritrova in piazza d'onore con dietro Nick Loof.



Nel Clio Trophy by Toksport WRT, 2' di penalità per un controllo orario anticipato fanno scivolare al secondo posto Yigit Timur, dunque il successo della categoria riservata a chi guida le Renault Clio Rally5 gommate Michelin va ad Andrea Mabellini.



Terzo resta Ghjuvanni Rossi.

ERC BREAKING NEWS! tripletta per Gryazin al Rally Liepaja 16 ORE FA

ERC Gryazin vicinissimo al tris al Rally Liepaja 18 ORE FA