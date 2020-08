ERC Rally Liepaja, ecco le PS in diretta

-

Quattro PS del Rally Liepāja verranno trasmesse in diretta su Facebook.

Sabato 15 agosto avremo il live di PS1 (12;20) e PS3 (15;20) sulla pagina Facebook dell'ERC, mentre domenica 16 agosto ci saranno PS5 (10;00) e PS10 (16;15).



Oltre alle immagini dall'elicottero, Julian Porter e Chris Rawes saranno all'arrivo di ogni prova per intervistare i piloti.



Anche la conferenza stampa pre-evento del 14 agosto verrà trasmessa alle ore 20;15, così come il riordine al termine della Tappa 1, partendo dalle 19;30 del giorno seguente.



Tutti gli orari sono locali. Ecco il link per seguire le dirette:https://www.facebook.com/FiaEuropeanRallyChampionship/

