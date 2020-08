ERC Rally Liepaja: Solberg al comando a metà giornata, problemi per Breen e Devine

-

Oliver Solberg resta al comando del Rally Liepāja avendo 22"4 di vantaggio sui rivali dopo le prime tre PS della Tappa 2.

Il 18enne è stato appena 0"1 più lento rispetto a Mads Østberg nella PS5, poi gli ha risposto nelle PS6-7 con la Volkswagen Polo GTI R5 condivisa con Aaron Johnston.



“Me la sono presa con calma fin dall'inizio, poi ho un po' spinto, ma sto pensando a divertirmi - ha detto Solberg - L'unico guaio è stato nella PS7, che ho preso un paletto e sono finito un po' largo a velocità alta, ma alla fine tutto bene".



Østberg ha vinto la PS5 tenendosi dietro Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team - Citroën C3 R5), che comunque prenderebbe i punti del secondo posto perché il norvegese non è registrato ERC.



Craig Breen (Team MRF Tyres) nella PS5 ha superato Eerik Pietarinen e Callum Devine ha fatto uguale con Erik Cais nella PS10, ma l'irlandese si è capottato nella PS6, uscendo comunque illeso assieme a Brian Hoy.



Breen ha invece perso terreno nella PS7 scivolando sesto cedendo di nuovo il posto a Pietarinen ed Emil Lindholm.



Tibor Érdi Jr completa la PS6 ancora da leader ERC2, Martin Rada ha approfittato dello stop di Andrea Mabellini per portarsi davanti in Abarth Rally Cup.



Mārtiņš Sesks è sempre leader ERC3/ERC3 Junior seguito dalla Ford Fiesta Rally4 di Ken Torn a 4"4.



Dopo il riordino di Liepāja si riprende con la PS8 "Invest in Liepāja!-Vecpils 2" alle 14;40 locali.



Cliccate qui per il live timing.

